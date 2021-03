Hockeysters boeken nipte overwinning op Duitsland in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League hun eerste wedstrijd van het olympische jaar gewonnen. In Amstelveen werd Duitsland na een vroege achterstand met 2-1 verslagen.

Lisa Altenburg zette Duitsland na ruim 10 minuten op voorsprong na een individuele actie. Vlak na rust maakte Frédérique Matla met een tip-in gelijk voor Oranje. Een paar minuten later nam Ireen van den Assem uit een strafcorner de winnende treffer voor haar rekening.

Voor Oranje was het de zevende zege in de Pro League in negen duels. Daarmee gaat Nederland aan kop.

Oranje kwam voor het eerst sinds 4 november van vorig jaar weer in actie in de Pro League. Vier maanden geleden werd België in Brussel met 4-0 verslagen. Sindsdien werden alle duels geschrapt wegens het coronavirus. De hockeysters bereiden zich de komende maanden voor op de Olympische Spelen van Tokio. Op de vorige Spelen in Rio de Janeiro pakte Nederland zilver.

Honderdste overwinning

Het betekende voor bondscoach Alyson Annan haar honderdste overwinning als bondscoach van de Nederlandse hockeysters in 120 interlands.

Zondag is Duitsland opnieuw de tegenstander. Ook die wedstrijd wordt zonder publiek in het Wagener Stadion gespeeld.