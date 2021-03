De uitzending van 6 maart

De ministers overleggen vandaag weer in het Catshuis over de corona-aanpak. Politiek verslaggever Nynke de Zoeten licht de laatste ontwikkelingen toe. En we spreken Jaap van Delden, programmadirecteur Covid-19-vaccinatie bij het RIVM, over hoe Nederland ervoor staat met vaccineren.

Paus voor het eerst in Irak

Paus Franciscus is in Irak voor een vierdaags bezoek. Het is een historische reis, want het is de eerste keer dat een paus het land bezoekt. De paus bezoekt verschillende religieuze locaties en het voormalig IS-bolwerk Mosul.