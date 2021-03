5378 nieuwe besmettingen, meer dan gemiddeld

Dat cijfer is hoger dan het gemiddelde van afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 4526 mensen positief getest werden.

Er liggen nu 1863 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1911), van wie 542 op de IC (gisteren: 541), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Er zijn dus meer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen of overleden dan dat er werden opgenomen.

Het aantal doden ligt daarmee een stuk lager dan begin dit jaar, toen er nog gemiddeld 100 doden per dag vielen.

Bij het RIVM werden 42 overleden covidpatiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 32. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 37 doden per dag, tegen 49 doden per dag een week eerder.

In de verpleeghuizen is er ook goed nieuws te melden. Er zijn nu 347 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld.

Een week geleden waren dat er 412, maar begin januari waren dat er nog meer dan 850. Die positieve resultaten zijn waarschijnlijk in ieder geval deels te danken aan vaccinaties.