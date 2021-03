Willem II begint goed aan duel met FC Twente • Haaland haalt uit tegen Bayern

Het is een lekker begin in Enschede, waar het spel heen en weer golft. Nu is het FC Twente met de kans. Jayden Oosterwolde gelooft in een te diepe pass van Zerrouki en slaagt erin de bal vanaf de achterlijn nog voor te krijgen. Via via belandt de bal bij Queensy Menig, die met een lobje doelman Muric verschalkt. Sven van Beek kan de bal echter van de lijn koppen.

Daarna is het Willem II met de mogelijkheden. De grootste is voor Ché Nunnely, die de bal vrij voor het doel hoog over peert.

FC Twente - Willem II 0-0