Siem de Jong doet het weer voor Heerenveen • Willem II mag hopen op een punt

En dat is zes! Nu is het Eric Botteghin die profiteert van een struikelpartij van verdediger Gelmi. Daardoor kan hij in alle vrijheid de corner van Berghuis tegendraads in het doel koppen. Voor VVV-Venlo is het al de 14de tegentreffer in de laatste drie eredivisieduels. Dat zijn er best veel...

Feyenoord - VVV-Venlo 6-0