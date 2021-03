Geen centje pijn voor Feyenoord tegen VVV • De Ligt ontbreekt bij Juve

Het duel in De Kuip wordt gespeeld in het tempo van een zomeravondwedstrijd, maar toch staat Feyenoord al op 3-0 tegen VVV. En die score had makkelijk ook nog hoger kunnen zijn. Zo zagen we Luis Sinisterra al een keer volledig vrij naast koppen en zojuist kreeg hij de bal - ondanks een fraaie acrobatische actie - van dichtbij niet tussen de palen. En daarna mag Leroy Fer een corner vrij inkoppen, maar de bal gaat rakelings over.

Tot nu toe kan Feyenoord het af op halve kracht, maar VVV moet vrezen dat de Rotterdammers op zoek gaan naar de monsterscore. En daar hebben de mannen van trainer Hans de Koning natuurlijk ervaring mee. Eerder dit seizoen verloor het met 0-13 van Ajax, een nieuw eredivisierecord.

Feyenoord - VVV-Venlo 3-0