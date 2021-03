Feyenoord zonder Bijlow, VVV zonder Giakoumakis • Zlatan terug in Zweeds elftal?

Bij VVV-Venlo ontbreekt topscorer Georgios Giakoumakis in De Kuip met een blessure. De spits, die al 23 doelpunten maakte in de eredivisie en 3 in het bekertoernooi, stond dit seizoen elk competitieduel in de basis bij de Venlonaren. Alleen in het bekertoernooi kreeg hij tegen Almere City en Go Ahead Eagles rust. Jafar Arias is zijn vervanger in de punt van de aanval.

Ook Zinédine Machach, die tegen Vitesse geblesseerd uitviel met een enkelblessure, is er niet bij.