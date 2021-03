De Laat pakt zilveren WK-medaille, Knegt mist finales door diskwalificaties

Itzhak de Laat heeft na de eerste finaledag van de WK shorttrack nog steeds zicht op de wereldtitel allround. Op de 1.500 meter veroverde de Nederlandse troef voor het eindklassement het zilver. Even later ging hij in de kwartfinales van de 500 meter onderuit, maar na twee afstanden staat hij met 21 punten toch nog vierde op de ranglijst. De Canadees Charles Hamelin, drievoudig olympisch en dertienvoudig wereldkampioen, en de Hongaar Shaoang Liu wonnen beiden een afstand en gaan met 36 punten aan de leiding. WK-zilver De Laat reed een uitstekende finale op de 1.500 meter. In de laatste ronden reed hij achter de ervaren 36-jarige Hamelin, op zoek naar een gaatje. Dat kwam er niet, waardoor De Laat tot zijn frustratie genoegen moest nemen met de tweede plaats. Het brons ging naar de Russische Europees kampioen Semen Jelistratov.

Even later stapte De Laat opnieuw balend het ijs af. Op de 500 meter, de tweede afstand van de dag, raakte hij een blokje in de bocht waardoor hij onderuit gleed. "Zo kansloos dit, maar ik kan er weinig aan doen", reageerde de Laat, die uiteindelijk toch wel blij kon zijn met zijn zilveren medaille op de 1.500 meter. "Dat heeft in principe mijn dag aardig gemaakt." Hoogerwerf vierde op 500 meter Dylan Hoogerwerf wist zich als enige Nederlander overuigend te plaatsen voor de finale op de 500 meter. De Nederlands kampioen eindigde in de sterk bezette eindstrijd als vierde. De winst ging naar de Hongaar Shaoang Liu, die lang op kop reed en de leiding niet meer uit handen gaf. Het zilver ging naar de Rus Semen Jelistratov, de Italiaan Pietro Sighel pakte het brons. Hoogerwerf probeerde in de slotfase zijn concurrenten buitenom voorbij te rijden, maar de snelheid lag te hoog om nog te passeren.

Sjinkie Knegt ging in de halve finales onderuit. De Fries nam de Canadees Hamelin, winnaar van de 1.500 meter, mee in zijn val. Knegt werd voor de tweede keer op deze zaterdag bestraft met een diskwalificatie en Hamelin moest genoegen nemen met een plaats in de B-finale. Bekijk in de carrousel de beelden van de valpartijen van De Laat en Knegt en hun reacties daarop.

Het eindklassement wordt zondag opgemaakt na de 1.000 meter en de superfinale. Ook diskwalificatie Knegt op 1.500 meter Op de 1.500 meter haalden Knegt en Hoogerwerf de WK-finale niet. Beiden werden in de halve finales gediskwalificeerd. Knegt reed in de halve eindstrijd achter De Laat ogenschijnlijk eenvoudig naar de tweede plaats, waarmee hij zich normaal gesproken geplaatst zou hebben voor de finale. Maar na de race werd Knegt bestraft met een penalty, omdat hij bij een inhaalactie van zijn lijn was afgeweken. Bekijk hieronder de halve finale waarin Knegt gediskwalificeerd werd en zijn reactie daarop:

Door die straf mocht de 31-jarige Fries ook niet meer in actie komen in de B-finale, tot grote ontsteltenis van Knegt zelf. "De jongen uit Kazachstan rijdt tegen me aan en maakt er een grote toneelshow van. Ik begrijp hier echt niks van", reageerde hij. Ook met zijn diskwalificatie op de 500 meter was Knegt het niet eens. "Ik rijd hartstikke goed, maar als de scheidsrechter niet capabel is om een wedstrijd te fluiten... Hij past de oude regels toe. Ik word nu twee keer hard genaaid door een regel die niet wordt nageleefd", aldus Knegt.

Bij de WK wordt dit weekend gestreden om wereldtitels per afstand (500, 1.000, 1.500 meter en aflossing) en om de allroundtitel. Alle Nederlandse shorttrackers wisten zich op vrijdag te plaatsen voor het finaleweekend, waarin de schaatsers via de kwart- en halve finales toewerken naar de finales, waar de wereldtitels op het spel staan. In de A- en B-finales zijn ook punten te verdienen voor het allroundklassement. Bekijk onderstaande video voor een uitleg van het toernooi:

Bij de vrouwen is er één topfavoriet (Suzanne Schulting) voor de allround wereldtitel, maar bij de mannen zijn er meer kanshebbers. Favorieten Itzhak de Laat, die in januari drie keer individueel brons (500, 1.000 en allround) veroverde bij de EK, heeft zijn zinnen in Dordrecht ook gezet op het WK-podium. Voor Sjinkie Knegt is het zijn eerste WK sinds hij gerevalideerd is van de ernstige brandwonden die hij twee jaar geleden opliep. Bij de EK veroverde hij bij zijn terugkeer op een internationaal toernooi brons op de 1.500 meter.

De Russische Europees kampioen Semen Jelistratov leek op voorhand de grootste favoriet voor de wereldtitel, mede omdat de traditioneel sterke Koreanen en Chinezen ontbreken in Dordrecht. De Aziatische schaatsbonden hebben vanwege het coronavirus besloten om het hele seizoen niet af te reizen naar Europa. De Hongaarse broertjes Shaoang en Shaolin Sandor Liu en de Italiaan Pietro Sieghel, in januari goed voor EK-zilver in het eindklassement, behoren ook tot de kanshebbers.