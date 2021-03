De Laat pakt zilver op 1.500 meter bij WK shorttrack

Knegt reed in de halve eindstrijd achter De Laat ogenschijnlijk eenvoudig naar de tweede plaats, waarmee hij zich normaal gesproken geplaatst zou hebben voor de finale. Maar na de race werd Knegt bestraft met een penalty, omdat hij bij een inhaalactie van zijn lijn was afgeweken.

Sjinkie Knegt en Dylan Hoogerwerf haalden de WK-finale op de 1.500 meter niet. Beide Nederlanders werden in de halve finales gediskwalificeerd.

Door die straf mocht de 31-jarige Fries ook niet meer in actie komen in de B-finale, tot grote ontsteltenis van Knegt zelf. "De jongen uit Kazachstan rijdt tegen me aan en maakt er een grote toneelshow van. Ik begrijp hier echt niks van", reageerde hij.

Dylan Hoogerwerf, de regerend Nederlands kampioen shorttrack, kreeg eveneens een penalty in zijn halve finale.