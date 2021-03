Schulting pakt eerste wereldtitel op 1.500 meter, brons voor Velzeboer

Op de tweede afstand van de dag, de 500 meter, kende Schulting geen enkel probleem in de kwartfinales. Ook Xandra Velzeboer en Selma Poutsma wisten de halve finales te bereiken, die later op zaterdagmiddag worden verreden.

"De kop is er nu echt af", reageerde een opgeluchte Schulting met een grote glimlach. "Ik wil aan de hele wereld laten zien dat ik de beste ben. Daar ga ik heel erg mijn best voor doen."

Shorttrackster Suzanne Schulting is voor de eerste keer in haar carrière wereldkampioen geworden op de 1.500 meter. Schulting reed onbedreigd naar de titel voor de Canadese Courtney Sarault, die WK-debutant Xandra Velzeboer in de slotronde aftroefde en naar het brons verwees.

Schulting is vooralsnog overduidelijk een maatje te groot voor de concurrentie op de wereldkampioenschappen. In iedere race die ze reed, kwam ze als eerste over de finish.

Groot was haar machtsvertoon op de 1.500 meter, in zowel de halve finale als de finale. In de eindstrijd werd Schulting halverwege even in de weg gezeten door de Belgische Hanne Desmet, maar al snel pakte ze de leidende positie terug om in een verschroeiend tempo naar haar eerste wereldtitel van het weekeinde te rijden.

Poutsma ging in de achterhoede in de slotfase onderuit en eindigde in haar eerste finale op een WK als zesde.