Schulting met Poutsma en Velzeboer naar WK-finale op 1.500 meter

Acht ronden voor het einde nam Schulting de koppositie in handen om oppermachtig en toch op schijnbaar halve kracht de eindstrijd te bereiken. Ook Poutsma kwam op gepaste afstand niet in de problemen.

De drie Nederlandse rijdsters reden in dezelfde serie in de halve finales en moesten op de eerste drie plaatsen eindigen om samen naar de finale te gaan.

Schulting, Poutsma en Velzeboer kwamen vrijdag probleemloos door de kwalificaties. In alle drie haar races kwam Schulting, die in 2019 haar eerste en enige wereldtitel in het allroundklassement pakte, als eerste over de streep.

Veel afwezigen

Schulting heeft bij de WK geen concurrentie van nagenoeg alle Aziatische rijdsters. Door de coronacrisis besloten onder meer de Japanners, Chinezen en Zuid-Koreanen niet naar Dordrecht af te reizen. Ook Kim Boutin ontbreekt door de pandemie. De Canadese pakte twee jaar geleden WK-brons.

De Duitse Anna Seidel, in januari tweede achter Schulting op de EK, moet de wereldkampioenschappen vanwege blessures aan zich voorbij laten gaan.