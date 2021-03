Emotionele Schulting wint na de 1.500 ook de 500 meter op WK shorttrack

Suzanne Schulting is de jacht op haar tweede allroundtitel bij de WK shorttrack uitstekend begonnen. Na de winst op de 1.500 meter veroverde Schulting in Dordrecht ook op de 500 meter haar eerste wereldtitel.

Geëmotioneerd vierde Schulting haar zege op de kortste afstand, want ze neemt de wereldtitel over van haar overleden teamgenote en vriendin Lara van Ruijven, de wereldkampioene van twee jaar geleden op de 500 meter die afgelopen zomer overleed.

"Toen we net afscheid van haar hadden genomen in het ziekenhuis, heb ik mezelf één ding voorgenomen: wereldkampioen worden op de 500 meter. Zodat de titel in ons team zou blijven", zegt Schulting, vechtend tegen de tranen na het veroveren van de wereldtitel.

"Dat was mijn hoofddoel dit seizoen. Dat dat is gelukt, daar ben ik heel trots op."

Twee keer onbedreigd naar goud

Schulting is vooralsnog overduidelijk een maatje te groot voor de concurrentie. In iedere race die ze reed, kwam ze als eerste over de finish. In beide finales nam ze zaterdag al vroeg in de race het heft in handen om vervolgens zo hard door te rijden dat geen van de andere rijdsters haar voorbij kon komen.

Bekijk hieronder in de carrousel de overwinning van Schulting op de 1.500 meter en haar reactie: