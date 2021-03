Nog één keertje dan: schaatsen in Winterswijk

Het was een onverwacht genoegen voor de liefhebbers. Na een koude nacht met een temperatuur die in het oosten van het land daalde tot -6,8 graden konden schaatsers de ijsbaan van Winterswijk weer op, meldt Omroep Gelderland.

Zo'n vijftig mensen maakten van de gelegenheid gebruik. Na twee uur begon het ijs te smelten en was het feest weer voorbij.

Het is misschien wel de laatste keer deze winter dat schaatsen op natuurijs mogelijk is. Hoewel je niet kunt uitsluiten dat het nog een keertje goed koud wordt in maart. In 2013 bijvoorbeeld werd op 13 maart in het Limburgse Ell een temperatuur gemeten van -13,3 graden. Aan de grond zakte het kwik toen tot -17 graden. Nog verder terug, in 1971, noteerde weerstation Wageningen op 7 maart -18,7 graden.

Niet meer sproeien

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de weersverwachting er voor de komende dagen niet zo winters uitziet. Er worden nog wel temperaturen onder het vriespunt voorspeld in het oosten van het land, maar wat voorzitter Auke Spijkstra van de Winterswijkse IJsvereniging betreft, is het schaatsseizoen nu voorbij.

De club gaat vanavond ook niet meer sproeien, zegt hij op de website van de Gelderlander: "Het wordt te warm.''