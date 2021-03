Blaak boekt fraaie overwinning in Strade Bianche

In de steile slotkilometer ging Blaak ervandoor en had de Italiaanse geen antwoord.

Chantal van den Broek-Blaak heeft de zevende editie van Strade Bianche bij de vrouwen op haar naam gebracht. De Nederlandse was in de finale van de schitterende koers over de onverharde witte wegen Elisa Longo Borghini de baas.

Uit de groep met achtervolgers kwamen Anna van der Breggen (winnares in 2018) en Annemiek van Vleuten (winnares in 2019 en 2020) nog opzetten, maar zij kwamen te laat en moesten zich tevreden stellen met de derde en vierde plek.

'Plan werkte perfect'

De 31-jarige Blaak was eerder vooral op vlakkere aankomsten succesvol. In 2017 werd ze wereldkampioene op de weg, vorig jaar won ze nog de Ronde van Vlaanderen.

"We hadden een plan en dat heeft vanaf het begin perfect gewerkt", zei Blaak meteen na de finish. "Ik moest in het wiel blijven van Elisa, want normaal gesproken zou ik haar in de klim niet kunnen volgen. Ik zag dat ze brak op minder dan een kilometer voor de streep, toen ben ik ervandoor gegaan."

De toptien van de Strade Bianche telde liefst zes Nederlandse namen. Demi Vollering werd zesde, Marianne Vos zevende en Ellen van Dijk tiende.