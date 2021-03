Volgers, likes en shares: welke partij is online de grootste en wat maakt dat uit?

Opvallend is dat nieuwkomer Volt goed scoort op Instagram, in tegenstelling tot bijvoorbeeld gevestigde partijen als CDA en ChristenUnie. Lijsttrekker Laurens Dassen krijgt wel een stuk minder aandacht dan zijn partij, hij gaat gelijk op met de leider van Denk, Farid Azarkan. Die laatste is wel weer een stuk groter op Facebook, waar Dassen geen eigen pagina heeft.

Voor het in beeld brengen van deze interacties is gekeken naar een periode van zeven dagen. Daarbij valt op dat Forum voor Democratie en lijsttrekker Thierry Baudet de meeste interacties hebben. Daarna volgen PVV-leider Geert Wilders en GroenLinks met lijsttrekker Jesse Klaver. Het lukt partijen als de SP, CDA en PvdA minder goed om interactie met het publiek te krijgen.

Het valt hem op dat een aantal kleine partijen goed in staat is hun boodschap te verspreiden via sociale media. "Bij Volt zie je dat bijvoorbeeld op Instagram. De achterban van die partij - veel jongeren - zit veel op dat sociale medium." Dat het CDA veel minder interacties heeft is volgens hem niet zo gek, omdat de partij zich vooral op 45-plussers richt.

Veel, volgens communicatiewetenschapper Sanne Kruikermeier (Universiteit van Amsterdam). Het is in de laatste weken voor de verkiezingen namelijk vooral de kunst om de aandacht te trekken. "We zien dat politici die meer aandacht krijgen op sociale media, ook meer aandacht krijgen op traditionele media en vervolgens wéér op sociale media." Het versterkt elkaar dus.

Dobber denkt dat het aantal interacties vooral iets zegt over het succes dat de partij heeft met het verspreiden van hun boodschap. "Veel interactie toont aan dat je boodschap gelezen wordt, dat je uitnodigt tot reactie en dat je de kiezer bereikt. Maar het toont niet per definitie aan dat je ook meer stemmen krijgt."

"Wat we nu in een experimenteel onderzoek zien, is dat sociale media kiezers meer betrokken kan maken bij de politiek", zegt communicatiewetenschapper Kruikemeier. Maar de effecten op de stembus zijn klein, zegt ze. "Een goede campagne kan wel leiden tot meer voorkeursstemmen voor een kandidaat."

Ook op Facebook en Instagram loopt het aantal volgers van politieke partijen al snel in de tienduizenden en sommigen gaan daar ruim overheen. Maar die cijfers maken eigenlijk weinig uit. Te Buck: "Het organische bereik is daar vrijwel nihil. Uitzondering zijn zeer grote accounts zoals die van Geert Wilders, Forum voor Democratie en de premier." Dat betekent: wie gezien wil worden, moet betalen .

De aantallen zijn op Twitter het hoogst, maar volgens Te Buck zijn die gebruikers absoluut niet representatief voor wie naar de stembus mag. "Twitter wordt vooral veel gebruikt om journalisten te bereiken en de indruk te wekken dat er ophef is over iets. Voor het contact met potentiële kiezers zijn Facebook en Instagram veel belangrijker, daar zitten meer zwevende kiezers."

Qua aantal volgers ontstijgt het premiersaccount van VVD-leider Mark Rutte de rest. "Dat geeft hem de premierbonus", zegt Tom te Buck van BKB. "Hij hoeft ook minder geld uit te geven op andere kanalen, omdat hij als minister-president zichtbaar is bij de coronapersconferenties en via sociale media. "Rutte zal het zelf niet zo snel toegeven, maar beleid maken en zichtbaarheid dient ook gewoon een campagnedoel."

Verantwoording

Om te bepalen hoeveel interacties een partij en lijsttrekker hebben op Facebook en Instagram, heeft de NOS gebruikgemaakt van CrowdTangle. Dit is een analysedienst van Facebook. Er is gekeken naar de periode donderdag 25 februari tot en met donderdag 4 maart. Onder interacties wordt onder meer liken, reageren en delen verstaan en is een indicatie van hoe succesvol een partij of lijsttrekker op dat platform is in die periode.

Voor de partijselectie is gekeken naar wie is opgenomen in de Peilingwijzer. Liane Den Haan (50Plus) en Laurens Dassen (Volt) hebben alleen een eigen Facebookpagina, zonder volger-aantal. Die zijn daardoor niet opgenomen in het overzicht. De landelijke PVV heeft geen socialemediaprofielen. Joost Eerdmans (JA21) heeft wel profielen op Facebook en Instagram, maar geen gemeten interacties.

Op vrijdag 5 maart werden de volgeraantallen van politieke partijen en lijsttrekkers bekeken op Twitter, Instagram en Facebook.