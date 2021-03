Stenen gedumpt bij Greenpeace in Amsterdam

Voor het kantoor van Greenpeace in Amsterdam is vannacht een partij grote keien gedumpt. Op spandoeken stond dat vissers de door Greenpeace gedumpte stenen kwamen terugbrengen. Wie er precies achter de dumping zit, is onduidelijk.

Aanleiding is vermoedelijk de actie van de Britse tak van Greenpeace die vorige week rotsblokken in zee heeft gegooid voor de kust van Brighton. Dat doen de activisten met enige regelmaat, naar eigen zeggen om de Noordzee-natuur tegen visserij te beschermen.

'Keigoede actie'

Al vaker hebben vissers aangifte gedaan en geprotesteerd tegen het dumpen van stenen, omdat het volgens hen levensgevaarlijk is. Viskotters zouden in de problemen kunnen komen als de netten achter zo'n kei blijven haken.

Greenpeace in Amsterdam ruimt de stenen voor het kantoor zelf op. De organisatie spreekt van een 'keigoede' actie maar wijst erop dat de organisatie niets verkeerd doet. "Tot nu toe is Greenpeace niet veroordeeld. We geven ook altijd de exacte coördinaten van de rotsen door aan de autoriteiten, zodat er geen ongelukken gebeuren."