Visser en Sedney bij EK indoor naar halve finale 60 meter horden

Nadine Visser en Zoë Sedney hebben bij de EK indoor de halve finale van de 60 meter horden bereikt. Favoriete Visser won haar serie in 7,92 seconden. Sedney finishte in haar serie als tweede in 8,01. De drie races in de halve finale en de finale staan zondagmiddag gepland.

Visser (26) is de grote favoriete in Torun (Polen). De titelverdedigster voert de Europese ranglijst deze winter aan met 7,81 seconden. Die tijd liep ze onlangs in Madrid en is het Nederlands record. In haar serie was ze zaterdag ongenaakbaar. Niemand kon in de series tippen aan de tijd van Visser.

De 19-jarige Zoë Sedney geldt als groot talent en is de zus van sprintster Naomi. In de serie moest ze alleen de Witrussische Elvira Herman voor zich dulden. Die won in 7,99 seconden. Sedney tekende voor 8,01. Dat was de zesde tijd van het hele deelnemersveld.