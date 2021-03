Drie man vast na in brand steken vrachtwagen met slapende chauffeur

De politie heeft drie mannen opgepakt die ervan worden verdacht dat ze bijna acht maanden geleden een vrachtwagen in brand hebben gestoken in Doesburg. De chauffeur die in de cabine lag te slapen, wist ternauwernood te ontkomen. De man van 46 raakte zwaargewond en lag maandenlang in coma.

De brand werd gesticht in de nacht van 19 op 20 augustus. De vrachtauto stond toen naast een transportbedrijf geparkeerd. De chauffeur werd wakker door knallen. "Hij was aan het schoppen, duwen en aan het slaan om de deur open te krijgen. Hij vocht voor zijn leven", vertelde zijn zus ruim een week later in Opsporing Verzocht.

Pas in november liet de politie aan Omroep Gelderland weten dat de man uit zijn coma was ontwaakt.

Nu blijkt dat de politie vorige week een 46-jarige man uit Den Haag en een 50-jarige man uit Delft heeft opgepakt. Gisteren is een derde verdachte aangehouden, een 44-jarige man uit Dordrecht. De mannen worden verhoord. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De politie is de verdachten op het spoor gekomen nadat in Opsporing Verzocht beelden waren vertoond van de vermoedelijke brandstichters. Op grond daarvan kwamen ongeveer twintig tips binnen, die nu na maanden onderzoek hebben geleid tot de aanhoudingen.

Over een motief voor de brandstichting is nog niets bekend. Wel werd al eerder een vrachtauto van hetzelfde transportbedrijf in brand gestoken. Dat gebeurde in oktober 2019, op een parkeerplaats in Noord-Italië. Niemand raakte toen gewond. Dezelfde chauffeur was bij het incident betrokken.