Verspreiding kentekens politieauto's leidt tot ergernis in Den Haag

Op een account op Snapchat worden vrijwel dagelijks foto's van onherkenbare Haagse politievoertuigen met hun kentekens geplaatst. "Doodirritant", vindt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB).

De politie gebruikt regelmatig burgerauto's, bijvoorbeeld bij verkeerscontroles maar ook om drugsdealers of andere verdachten te schaduwen. Omroep West meldt dat het account Den Haag Nieuws vrijwel dagelijks foto's en filmpjes plaatst van onherkenbare politievoertuigen.

"Undercover Den Haag", luidt de tekst onder een foto van de achterkant van een Mercedes. Achter de achterruit brandt een bordje met de tekst "Stop politie". Bij een andere foto, inclusief de afbeelding van het nummerbord, staat: "Undercover, Hoefkade".

Het is de vraag of het bij de afgebeelde auto's echt om burgerauto's van de politie gaat; daar zegt de politie niets over. Maar het verspreiden van de foto's en filmpjes alleen al kan onderzoek schaden, zegt Struijs. Hij denkt aan drugsdealers die elkaar zo kunnen waarschuwen voor een agent in de buurt. "We zien in bepaalde wijken van grote steden dat het bewust wordt gedaan, om de politie te ontmaskeren."

Kat- en muisspel

De politie probeert criminelen een stap voor te zijn door elke keer verschillende types burgerauto's in te zetten, zegt VU-politiewetenschapper Jaap Timmer. "Het is een kat- en muisspel en politieagenten zijn daarvan op de hoogte."

Het delen van de foto's door Den Haag Nieuws is op zich niet strafbaar omdat ze gewoon op straat worden gemaakt, benadrukt Timmer. Anders is dat als zo'n foto direct leidt tot geweld tegen agenten. Ook het bewust belemmeren van een opsporingsonderzoek is strafbaar. "Maar het is en blijft lastig te bewijzen", zegt Struijs van de vakbond.

Een soort vijandschap

Beiden spreken over een trend om de politie te 'outen'. Bij demonstraties onlangs werden undercover-agenten gefilmd en verschenen hun privé-gegevens op internet, soms inclusief adres en telefoonnummer. Agenten worden soms thuis opgewacht door relschoppers, zei Struijs al eerder. "Er wordt toch een soort vijandschap gecreëerd", vindt Timmer.

Omroep West heeft via Snapchat de beheerders van Den Haag Nieuws om een reactie gevraagd. Daarop is geen reactie gekomen.