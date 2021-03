Polsstokhoogspringer Vloon naar finale EK indoor, Foppen mist finale 3.000 meter

Na zijn diskwalificatie vertrok de sprinter boos van de baan. Hij was van mening dat hij een waarschuwing had moeten krijgen. Van Gool maakte een beweging in het startblok, maar zette zijn start niet door. De bewegingssensor noteerde echter een reactietijd van 0,065 seconde en dat staat gelijk aan een valse start.

Voor sprinter Joris van Gool ging het mis in de series van de 60 meter. De 22-jarige Brabander kreeg een diskwalificatie achter zijn naam, omdat hij te vroeg bewoog bij de start. Van Gool veroverde twee jaar geleden brons bij de EK indoor in Glasgow. De nationale recordhouder (6,58 seconden) behoorde in Torun ook tot de medaillekandidaten.

Mike Foppen liep de finale op de 3.000 meter mis. Hij ging in de series vroeg in de aanval, maar strandde in het zicht van de finish. Foppen ging als vierde over de streep en zijn tijd bleek onvoldoende om naar te finale te mogen.

Polsstokhoogspringer Menno Vloon heeft zich bij de Europese indoorkampioenschappen overtuigend geplaatst voor de finale. De nationale recordhouder ging in Torun (Polen) over een hoogte van 5,70 meter en dat was voldoende om zondag te mogen strijden om de medailles.

Mike Foppen zat in een sterke serie van de 3.000 meter, met de Noor Jakob Ingebrigtsen (vrijdagavond kampioen geworden op de 1.500 meter), de Fransman Jimmy Gressier en de Belg Isaac Kimeli.

Foppen besloot na twee ronden de race hard te maken en liep weg bij zijn tegenstanders. Later sloot Gressier aan. De twee namen een grote voorsprong, maar in de slotfase ging het mis. Ingebrigtsen liep het gat met de koplopers dicht en nam in zijn kielzog Kimeli mee. Foppen zakte terug en finishte als vierde.

Een klassering bij de eerste drie had hem automatisch een finaleplaats opgeleverd. Zijn tijd (7.49,99) was niet snel genoeg om zich bij de drie snelste verliezers te voegen die ook een startbewijs voor de finale ontvangen. "Misschien had ik het anders moeten doen. Ik offer mezelf nu op. Het duurde 50 meter te lang", zei de Nederlander, die zichzelf tot de medaillekandidaten rekende in Torun.

Medaillekandidaat

Menno Vloon behoort in Torun zeker tot de medaillekandidaten. Onlangs bracht hij het Nederlands record op 5,96 meter, waarmee hij de internationale top binnenstapte. In de kwalificatie ging Vloon zaterdagochtend direct over 5,35 meter, gooide hij de lat er op 5,50 een keer af maar waren er vervolgens geslaagde sprongen op 5,50, 5,60 en 5,70. De laatste hoogte was goed voor een startbewijs in de finale.

Het is de eerste keer dat Vloon zich op een internationaal titeltoernooi voor de finale plaatst. Op twee WK's ging het in het verleden in de kwalificatie al mis. Wereldrecordhouder Armand Duplantis bereikte ook de finale. De Franse topper Renaud Lavillenie haakte geblesseerd af.