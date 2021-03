Ollongren overwoog na ziekte niet terug te keren als minister

Kajsa Ollongren, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier, heeft zich afgevraagd of ze na haar ziekte nog wel terug moest keren als minister. In oktober 2019 trad ze tijdelijk af vanwege gezondheidsproblemen. In het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen zegt Ollongren vanavond dat ze heeft overwogen zich definitief terug te trekken uit het kabinet.

De demissionair minister spreekt thuis af en toe over de werkomstandigheden van een minister. Daarbij komt de werkdruk ook ter sprake. "Mijn vrouw zegt soms: wat jullie doen is niet echt gezond." Vooral het 24/7 bereikbaar zijn en altijd bezig zijn kun je volgens Ollongren als niet gezond ervaren. "Ik denk dat wij allemaal in Den Haag weleens een stapje te veel zetten en dat het werk niet bepaald gezond is."

