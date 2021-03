Mocro Maffia-acteur én voetballer Drenthe schrikt niet van drugs: 'Kom uit de hood'

"Wat zeg je, broer? Geen moeder hè! Geen moeder. Ik maak vloerbedekking van je hersens." Wellicht voelt de link tussen voetbal en deze bedreiging ietwat ver weg, maar dat is -ie niet. Het is de tekst van voetballer Royston Drenthe tijdens een scène van Mocro Maffia, een van de populairste Nederlandse series van dit moment. Een duistere serie vol liquidaties, scheldpartijen, drank, drugs én Drenthe dus.

Royston Drenthe dreigt met een wapen in de serie Mocro Maffia - Videoland

Terwijl de 33-jarige oud-speler van Real Madrid zich in Spanje focust op Racing Murcia, een club op het vierde niveau, krijgen in Nederland de kijkers van streamingdienst Videoland maar geen genoeg van het derde seizoen van Mocro Maffia. In zijn eerste klus als acteur is Drenthe te zien als een gangster die in drugs handelt met de naam Frenkie Prof. Een bijrol die in seizoen 3 nadrukkelijker aan bod komt dan in het voorgaande seizoen. "Broer, ik zeg je eerlijk: ik ben trots op mezelf", zegt de altijd opgewekte Drenthe via de telefoon vanuit Spanje. "Een shout-out naar iedereen op de set die mij deze kans heeft gegeven om te rocken. Ik denk dat ik een leuk affiche heb afgegeven."

Royston Drenthe en Foppe de Haan na de EK-titel met Jong Oranje in 2007 - ANP

Energiek, speels, hongerig naar uitdagingen. Avonturen zoeken, avonturen aangaan. Zo is de eenmalig Oranje-international altijd geweest. Van Real Madrid tot Kozakken Boys en van rapper tot acteur. Wat vindt een voetballer leuk aan acteren? "Ik vind het leuk, omdat het heel iets anders is dan wat ik gewend ben. En als jochie keek ik altijd naar acteurs op. Ik zag Amerikaanse rappers zoals 50 Cent in films spelen en wist dat die trend ook naar Nederland zou komen. Ik zei toen al tegen mijn moeder: 'Wat zij kunnen, kan ik ook.'" Hoe ben je bij Mocro Maffia terechtgekomen? "De makers vroegen mij om een casting te doen. Mijn management vond toen dat ik dat niet moest doen. Als ze me wilden hebben, dan kon dat ook zonder casting, vonden zij... Maar het leek mij zo leuk dat ikzelf juist die casting wilde doen." "Tijdens de casting werd me al gevraagd of ik eerder had geacteerd. Maar dat was niet zo. Blijkbaar ben ik een natuurtalent. Twee weken later kreeg ik al het bericht dat ze me wilden hebben."

Royston Drenthe (r) in de serie Mocro Maffia - Videoland

Hij moest eigenlijk gewoon zichzelf zijn in de serie, legt Drenthe uit. Niet dat hij een gangsterbaas is, maar als jongen die opgegroeid is op de Rotterdamse straten, weet hij hoe de wereld er buiten het voetbal ook uit kan zien. En de straattaal die de serie kenmerkt is de linkspoot niet vreemd. "Dat is mijn taal, je weet toch. Op de set leerden ze zelfs nog woorden van de straat via mij kennen. Ik kon echt mezelf zijn." Had jouw leven zonder voetbal er meer uit kunnen zien zoals je personage in Mocro Maffia? "Dat denk ik niet, want mijn moeder heeft me altijd netjes opgevoed. Maar alles kan. Je weet niet hoe het dan was gelopen, welke prikkels je had gehad en welk pad je had bewandeld."

Royston Drenthe in de serie Mocro Maffia - Videoland

"Maar ik sta niet te kijken van die wereld, want ik kom uit Rotterdam-West, de hood. Als ik als kind naar buiten liep en ik zag twee junkies die zich volspoten, was dat niet raar. Het heeft me ook gemaakt tot de man die ik nu ben." (Spoiler alert!) In de serie word je doodgeschoten in een kroeg vanwege ruzie in het drugscircuit. Toen jij drie jaar was, is je vader vermoord voor een kroeg. Brengt zo'n scène dan nog extra emotie met zich mee? "Nee. Ik was toen veel te jong om daar nu verdrietig om te zijn. Ik ben ook niet iemand die leeft met wrok. Mijn vader is in Rotterdam nog steeds een legende. Iedereen daar weet wie en hoe hij was. Ik weet dat hij van boven meekijkt en wil zien dat ik het goed doe." In je biografie 'Royston' uit 2017 is te lezen dat de moord op je vader te maken had met drugs. Hij zou een dealer zijn geweest. Voelt het dan niet gek om zo'n rol in een serie over drugsgeweld te spelen? "Nee. Ik ken de details van de moord op mijn vader niet. Bewust niet. Maar ik weet dat het een man was die niet op zijn mondje gevallen was. Dat is hem fataal geworden." "Stel dat iemand hem in de kroeg een drankje aanbood, dan kon hij onaardig reageren en zeggen dat hij zelf wel geld had om zijn drinken te kopen. Ik zou gewoon het drankje aannemen, hij niet. En dat leidde tot onenigheden." Gaan we dit soort stoere rollen vaker van je zien of kun je ook de ideale schoonzoon spelen in een romantische comedy? "Het ligt er gewoon aan wat er op mijn pad komt. Op dit moment focus ik me echt nog op het voetbal hier in Spanje".

De focus van Drenthe ligt op zijn club - Instagram Royston Drenthe

Hij vervolgt: "Dus ik weet ook niet of mijn management al nieuwe aanbiedingen voor rollen heeft. Maar ik denk wel dat ik de capaciteit heb om ook een ander soort rollen te spelen." Hoe kijk je terug op je eerste serie als acteur? "Het was een goede ervaring. Ik ben heel blij dat mensen me deze kans hebben gegund. Zij zien ook dat ik bereid ben om te werken. Het is een andere wereld dan de voetballerij, maar ook heel dope." "Zo'n filmset is net een festival. Overal is er lekker eten, je kunt even chillen en als ze je nodig hebben, dan hoor je door een walkie-talkie dat je aan de beurt bent. En de teksten kon ik mooi thuis oefenen met mijn kinderen, dat vonden zij ook leuk."