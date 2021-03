Piloot Boeing 737 MAX zet motor uit na defect, toestel veilig geland

Een Boeing 737 MAX van American Airlines is ondanks een probleem met een van de motoren veilig geland op een luchthaven in New Jersey. De piloot had vanwege een defect de motor uitgezet.

Het toestel was met 95 passagiers en zes bemanningsleden onderweg van Miami naar Newark toen de piloot merkte dat er iets mis was met de motor. Volgens de eerste berichten was er iets mis met de oliedruk. Luchtvaartautoriteit FAA doet onderzoek.

Het defect had dus niets te maken met het MCAS-besturingssysteem dat enkele jaren geleden tot twee vliegtuigongelukken leidde. Alle Boeings 737 MAX moesten daarna 20 maanden aan de grond blijven voor onderzoek en aanpassingen.