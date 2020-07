Groninger rijdt door Europa met 14 meter lange houten raket vol zaden

Een Groningse kunstenaar is met een houten raket van 14 meter onderweg van Roemenië naar Groningen. De raket zit vol zaden.

Jos Volkers bouwde de raket in Roemenië op basis van tekeningen van een Duitse V2-raket. Met het werk wil hij aandacht vragen voor het milieu. Het kunstwerk komt morgen aan in de stad.

"Behalve dat je misschien minder dode insecten vindt op je autoruit, merken we nog niet veel van de ecologische crisis. Toch is het een gigantisch probleem waar we met zijn allen verantwoordelijk voor zijn", zegt hij tegen RTV Noord.