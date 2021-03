Vol hockeyprogramma begint met Pro League: 'Maar excelleermoment is Tokio'

Caldas: 'Kunnen op EK én Olympische Spelen goed zijn' - NOS

Het worden drukke maanden voor de hockeyers. Na maanden stilstand vanwege het coronavirus werd eind januari de hoofdklasse hervat en deze week spelen de Oranjeteams hun eerste eerste wedstrijden van het jaar in de Pro League. Daarna volgt meer hoofdklasse, de Euro Hockey League, meer Pro League, de play-offs, het EK en als belangrijkste stip aan de horizon de Olympische Spelen in Tokio. De laatste wedstrijd van de hockeymannen was de spectaculaire ontmoeting met België (4-4, verlies na shoot-outs) op 4 november vorig jaar in de Pro League. Zaterdag en zondag neemt de ploeg van bondscoach Max Caldas het in het Wagener Stadion in Amstelveen op tegen Duitsland. "Ik spreek namens iedere speler als ik zeg dat we het heel erg hebben gemist, spelen in een oranje shirt", zegt Billy Bakker van Amsterdam. "Iedereen snakt hiernaar." Kijk hieronder naar de samenvatting van de laatste wedstrijd tegen België op 4 november.

Shoot-outs breken hockeymannen op tegen België - NOS

Het doel dit weekend is volgens Caldas tweeledig. "Ik had het er net met Billy over", zegt de bondscoach. "Men praat over proces en resultaat als twee losse dingen. Dat is niet waar. Dat loopt door elkaar heen. We willen dit weekend ten eerste hervinden welk type spel ons het beste past en ten tweede willen we zes punten. Het wordt cruciaal om met elkaar te herkennen wat we willen als team, wat nodig is om te kunnen winnen." Caldas vreest niet dat het drukke programma bij Oranje en clubs tot overbelasting van zijn spelers leidt. "Er komt wel een periode dat de nazorg heel goed moet zijn", zegt Caldas. "Het risico zit meer daarin. Hoeveel speeltijd geef je, hoeveel rust. Onze taak is dat te begeleiden. Jij gaat trainen, jij gaat rusten, jij gaat naar huis. Wij moeten zorgen dat de jongens tot midden-mei 'schoon' blijven en het dan oppakken richting de Spelen."

"Mentaal is iedereen heel fris", zegt Bakker. "We hebben ook rust gehad en het een en ander kunnen opbouwen. Er komen nu vijf maanden aan waarin we moeten knallen. We moeten niet overbelast raken. De inspanningsfysioloog heeft een plan uitgestippeld en daar vertrouwen we op. Het is ook weer mooi. Een uitdaging. We hebben er zin in, 150 dagen voor de Spelen. Het gaat snel."

'We hebben het gemist, spelen in een Oranje-shirt' - NOS

Het EK in juni is normaal gesproken een hoofddoel voor de hockeyers. Nu is het toernooi vlak voor de Spelen ook een voorbereidingstoernooi. "Het is te makkelijk om te zeggen dat alles moet wijken voor de Olympische Spelen", zegt Caldas. "Je kan op het EK goed zijn en op de Spelen. De Spelen zijn prioriteit, maar het past niet bij topsportmentaliteit om te zeggen: EK? Boeien..." "Het gaat om allebei", aldus Caldas. "Wij kiezen er bewust voor om daar te starten met de voorbereiding op de Spelen. Naar de mening van coaches en spelers kunnen we op beide toernooien goed zijn. Maar het excelleermoment moet in Tokio komen."