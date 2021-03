Het aardgasvrij maken van onze huizen loopt voor geen meter, waarom niet?

Douchen, verwarmen, koken. In miljoenen huizen in Nederland gaat dat allemaal nog met gas. Maar daar moeten we vanaf, vindt het kabinet, willen we de klimaatdoelen van Parijs halen. We hebben nog tot 2050 om 7,8 miljoen huizen te verduurzamen zodat onze CO2-uitstoot daalt.

Maar het hele project loopt nog niet echt storm: de teller staat pas op enkele honderden huizen. In de wijken waar men als proef al begonnen is met verduurzamen, blijkt dat alles in de praktijk erg tegenvalt. En de kosten zijn ook nog eens beduidend hoger dan verwacht.

Wij onderzochten waar het zo misgaat met het aardgasvrij maken van onze huizen en leggen je uit hoe het kan dat de grootste verbouwing van Nederland zo stroef verloopt: