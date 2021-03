Visser favoriete bij EK indoor: 'Ik ben sneller, sterker en technisch beter'

"Ik zat er gelijk goed in", blikt ze terug. "Ik heb races gehad waarin het eerste deel goed was, maar de rest niet of andersom. Nu kon ik bij elke horde een aantal honderdsten van een seconde winst pakken. De tijd die ik neerzette, had ik niet verwacht."

Visser liep onlangs in Madrid naar 7,81 seconden, tweehonderdste sneller dan haar oude nationale toptijd. Ze voert er de Europese ranglijst van deze winter mee aan. De race in Madrid was er een waarin eigenlijk alles op zijn plaats viel. Een goede start, goed over de eerste horde en een sterke versnelling richting het einde.

"Normaal leg ik al veel druk op mezelf, maar nu komt die ook meer van buitenaf. Ik heb nu eenmaal de beste tijd achter mijn naam staan. Ik voel die druk wel", zegt ze over het toernooi in Torun.

Het is anders dan twee jaar geleden bij de EK in Glasgow. Daar was Nadine Visser destijds een van de kandidaten voor goud op de 60 meter horden toen ze de Europese indoortitel greep. In Torun begint ze zaterdag als de grote favoriete voor de titel op de hordensprint.

Visser was vorig jaar in het door corona getroffen buitenseizoen al heel goed in vorm. Tijdens het trainingskamp in januari in Zuid-Afrika werden de puntjes op de i gezet. Er werd gewerkt aan de start, aan de eerste passen en iets verder voor de horde afzetten. Het resultaat was de afgelopen weken merkbaar: Visser is in vorm en bovendien constant.

"In tegenstelling tot de voorgaande jaren ben ik veel beter in vorm naar de EK toe. Ik ben veel constanter. Ik heb me in alles verbeterd: ik ben sterker, sneller en technisch beter geworden. En ik ga nog steeds vooruit", luidt haar positieve analyse van al het werk dat ze met trainer Bart Bennema verzet.

Versnelling

"Ik heb de horden steeds beter onder controle. Mijn sterke punt is de versnelling naar het einde van de race toe. Ik kan daar tegenwoordig op vertrouwen, kan er op terugvallen. Of mijn status door die Europese indoortitel van 2019 is veranderd, weet ik niet. Ik denk niet zozeer in status. Ik wil gewoon titels pakken."