Campagneblog: Ploumen opent aanval op VVD en CDA • Partijen zetten nog altijd in op flyers

Sigrid Kaag wil de "maximale invloed" hebben en gaat "voor het hoogste". Dat zei de D66-lijsttrekker in een online toespraak over rechten en kansen voor vrouwen. "Overal om ons heen zien we vrouwelijke leiders aan het hoofd van hun land."

Kaag somde in haar speech een rijtje op van ongelijke man/vrouw-verdelingen in bedrijfsleven en politiek. "Die ongelijkheid zien we terug in de samenleving. De helft van alle Nederlandse vrouwen is financieel afhankelijk van haar partner." Volgens de D66-leider heeft het te maken met de "deeltijdcultuur" in Nederland; meer vrouwen dan mannen werken parttime. En het heeft gevolgen, zei Kaag: "Financiële afhankelijkheid maakt vrouwen kwetsbaar. Ze lopen een groter risico op armoede. Wie financieel afhankelijk is verbreekt geen relatie of wisselt niet snel van baan."

Of Kaag zelf binnenkort wisselt naar de baan van minister-president is nog even de vraag. In de peilingwijzer staat D66 vooralsnog op de vierde plek en de premier wordt vaak geleverd door de grootste partij.