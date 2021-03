Campagneblog: Kleine partijen uitgelegd • Nieuw kapsel voor Rutte

Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie vliegen elkaar opnieuw in de haren over abortus. Aanleiding is een interview met Don Ceder, de nummer vier van de lijst van de ChristenUnie, dat te zien is op YouTube. Daarin zegt hij dat ook na een verkrachting de vijf dagen bedenktijd voor een abortus moet blijven bestaan.

"Ook bij verkrachting, hoe pijnlijk dat ook is, zouden wij zeggen dat de bedenktermijn de regeling is. Juist ook omdat het niet alleen om de vrouw gaat. Het gaat ook om de beschermwaardigheid van het leven. En dat is waar de ChristenUnie voor staat, of het aan het begin is of aan het einde. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan", zegt Ceder, die nu de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Amsterdamse gemeenteraad is.

Kamerlid Pia Dijkstra van D66 reageert woedend. "Witheet maakt me dit".

Ook GroenLinks-leider Jesse Klaver is kwaad. Hij noemt de uitspraken van Ceder "de omgekeerde wereld". "Slachtoffers van seksueel geweld moet je juist direct helpen met alle medische en psychische zorg die ze nodig hebben."

De Tweede Kamer nam onlangs een motie van GroenLinks en de PvdA aan om de verplichte wachttijd van vijf dagen voor een abortus af te schaffen. De ChristenUnie stemde daar tegen.