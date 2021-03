Campagneblog: Kleine partijen uitgelegd • Lijsttrekkers in landelijke kranten

VVD-lijsttrekker Rutte wordt uitgebreid aan het woord gelaten in De Telegraaf. Rutte wil dat er tijdens de formatie wordt gestart met het maken van een 'nationaal herstelplan'. Ook zegt hij bezorgd te zijn dat de formatiegesprekken maanden in beslag zullen nemen en dat ze het heropenen van de samenleving na corona in de weg zullen zitten.

NRC stuurde verslaggevers naar dertig wijken door het hele land om de stemming te peilen "aan de vooravond van onwezenlijke verkiezingen, zonder het gebruikelijke campagnerumoer". Uit de gesprekken blijkt dat veel mensen zich zorgen maken over de toekomst van het land en de impact van de coronacrisis op hun leven en financiële situatie. Ook is er veel ergernis over het coronabeleid van de overheid. "Soms krijg je het gevoel: ze geven corona overal de schuld van, en gebruiken de crisis op slinkse wijze om bepaalde zaken erdoor te drukken, zoals het vuurwerkverbod", zegt een vrouw van 50 uit Spijkenisse. "Ik heb ook kennissen die helemaal anti-corona zijn. Dat ben ik zeker niet, maar ik vind het beleid wel erg zwabberen. Eerst geen mondmaskers, dan weer wel. Ze zeggen: doe dit en dat, en veranderen het daarna weer."

Trouw besteedt aandacht aan jongeren en democratie. "Tieners vinden democratie pas interessant als ze het gevoel hebben dat het over henzelf gaat". Onderricht over democratie moet door ouders worden gegeven, maar ook op school, zeggen onderwijsdeskundigen.

In het Algemeen Dagblad pleit CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra voor "verversing" in de politiek. "Ik snap ook dat na zo veel jaar de vermoeidheid toeslaat. Bij ander leiderschap horen ook andere personen. En die problemen van een eerlijke en sterke economie, een veilige samenleving, een betrouwbare overheid zijn vooral erger in plaats van minder geworden de afgelopen tien jaar. Wat is dan het meest geloofwaardig richting de kiezer? Dat is niet dat je er nog eens vier jaar aan vastknoopt."