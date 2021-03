Initiatiefwet: zelfmoordpreventie moet wettelijke taak worden

De overheid moet wettelijk verplicht worden om zich in te zetten voor zelfmoordpreventie. De ChristenUnie komt vandaag met een initiatiefwet die dat moet regelen. Het wetsvoorstel is medeondertekend door CDA, GroenLinks, SP, PvdA en SGP.

De zes ondertekenaars willen onder meer dat het bestaan van een gratis hulplijn voor mensen met suïcidale gedachten wettelijk wordt vastgelegd. Ook gemeenten moeten zich inzetten om zelfdodingen te voorkomen, zeggen zij, als aanvulling op het landelijke beleid.

De partijen die het wetsvoorstel indienen, hebben samen 64 zetels in de Tweede Kamer, geen meerderheid dus. Maar initiatiefnemer Joël Voordewind van de ChristenUnie verwacht dat een ruime meerderheid van de nieuwgekozen Kamer straks voor het voorstel stemt. Ook omdat D66 zijn steun voor het voorstel kenbaar heeft gemaakt.

Vertrouwen

Zelf is Voordewind na de verkiezingen geen Kamerlid meer. Maar hij heeft vertrouwen in een breed draagvlak voor de wet in de nieuwe Kamer, zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "De andere collega's hebben ook gezegd dat ze dit met elkaar straks op de agenda gaan zetten. En daarmee is er ook een meerderheid om dit te verankeren in de wet."

Voordewind zegt dat hij met de wet wil dat de overheid verplicht wordt om aandacht te besteden aan zelfmoordpreventie. "Daardoor willen we eigenlijk dat suïcidepreventie veel sneller, duidelijker en gestructureerder bespreekbaar wordt gemaakt."

Het CU-Kamerlid zegt dat 60 procent van de mensen die in wanhoop een poging doen tot zelfdoding niet in beeld zijn bij de geestelijke gezondheidszorg. De initiatiefwet moet daar volgens hem verandering in brengen.

Structurele aandacht

Het voorkomen van zelfmoord(-pogingen) staat al langer op de politieke agenda. Zo tekenden 45 organisaties en instellingen eind januari de 'Landelijke Agenda Suïcidepreventie', onder leiding van demissionair staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In de toelichting op hun wetsvoorstel zeggen de zes partijen blij te zijn met de toegenomen aandacht voor suïcidepreventie. Maar het onderwerp verdient structurele aandacht, vinden zij, "zoals die bestaat voor bijvoorbeeld brandpreventie en verkeersveiligheid". De initiatiefnemers willen de suïcidepreventie daarom inbedden in de Wet publieke gezondheid.

"Tot nu toe is de beschikbaarheid van hulp een politieke keuze, afhankelijk van de ambities van het dan zittende kabinet", zegt Voordewind. "Het voorkomen van zelfdoding is echter zo cruciaal, dat het een wettelijke overheidsplicht moet worden."

Niet langer accepteren

De stichting 113 Zelfmoordpreventie steunt het wetsvoorstel. "Het laat zien dat we zelfmoord niet langer gelaten accepteren", zegt bestuurder Monique Kavelaars.

Gemiddeld overlijden iedere dag vijf mensen door zelfdoding. Jaarlijks doen enkele tienduizenden mensen een zelfmoordpoging.