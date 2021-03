Meer meldingen van slachtoffers van sextortion tijdens lockdown

Gedurende de eerste lockdown hebben zich twee keer zoveel jongeren zich gemeld als slachtoffer van sextortion, het ongewenst verspreiden van naaktbeelden, als normaal. Dat bevestigt het Expertisecentrum Online Kindermisbruik (EOKM) na een bericht van het KRO-NCRV-programma Pointer.

Sextortion is een vorm van chantage waarbij een afperser dreigt iemands naaktbeelden online te zetten, tenzij het slachtoffer bijvoorbeeld flink betaalt. In veel gevallen doet de afperser zich aanvankelijk voor als een leuke jongen of meisje om het vertrouwen van het slachtoffer te winnen. Als de naaktbeelden eenmaal zijn verstuurd, begint het afpersen.