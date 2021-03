Pratto van topaankoop naar miskoop: 'Feyenoord heeft zichzelf belachelijk gemaakt'

Lucas Pratto (Feyenoord) - Pro Shots

El Oso wordt hij genoemd in zijn vaderland Argentinië. De Beer. Geen wonder dat Feyenoord de komst van Lucas Pratto op Nieuwjaarsdag bekendmaakte met de slogan 'Happy new bear!' De 32-jarige spits wordt sinds begin januari voor een halfjaar gehuurd van de Argentijnse topclub River Plate. Het was precies het type spits waar trainer Dick Advocaat om vroeg bij de clubleiding. Pratto is groot, sterk en heeft karakter. Exact hetgeen Advocaat miste in de punt van de aanval: een sterk aanspeelpunt. "Mijn werk is goals maken. Daar geniet ik van", stelt Pratto bij zijn eerste kennismaking met de Nederlandse pers. En: "Zoals je wel weet, is de druk hier groot. Zoals bij alle grote clubs. Maar ik kom van de grootste ploeg van Zuid-Amerika, River. Ik ben die druk dus wel gewend." Aan zijn zelfvertrouwen lag het in ieder geval niet. Ook Advocaat was hoopvol. "Hij weet wat hij wil en waar hij moet lopen. Het is een bijzondere jongen en een echte spits. Hij praat ook al gelijk met andere spelers."

Lucas Pratto (Feyenoord) - ANP

Twee maanden na zijn komst zit Pratto al zes wedstrijden op de bank, zonder ook maar één minuut te spelen. Een schot op de paal bij zijn debuut tegen Sparta, dat is het hoogtepunt van Pratto in een Feyenoordshirt tot nu toe. Geen doelpunten. Geen assists. Naast hem op de bank kwijnen ook collega-spitsen Nicolai Jørgensen en Róbert Bozeník weg. De 1 meter 70 lange Bryan Linssen fungeert nu als centrumspits. Terwijl Feyenoord op het veld de laatste maand als een kaartenhuis in elkaar zakte, dook Pratto als gehaalde verlosser steeds verder weg in zijn dikke jas aan de zijlijn. Oud "We hebben het niet eens meer over hem", ziet oud-Feyenoorder Harry van der Laan. "Toen ik hem voor het eerst live zag, schrok ik me rot. Hij was niet vooruit te branden. Het was een oude man. Je zou denken dat je met 32 jaar nog wel even mee kan. Maar sommige spelers zijn al vroeg oud." Als oud-spits weet Van der Laan hoe belangrijk fitheid is als centrumaanvaller. "Dat is zo essentieel. Je moet constant bewegen en versnellen. Nu speelt Feyenoord ook niet heel makkelijk. Bij een ploeg als Ajax komt hij misschien iets makkelijker uit de verf."

Mocht Pratto terug naar Argentinië? 'Daar wil ik niet over jokken' - NOS

Feyenoord is nu al klaar met de Argentijn en heeft hem de afgelopen weken toestemming gegeven om alweer terug te keren naar zijn vaderland, maar de spits wil niet. Pas in juni gaat de aanvaller terug naar Buenos Aires. "Nee, ik wil daar niet over jokken", gaf Advocaat vrijdagmiddag toe. Advocaat stond achter het besluit om Pratto weer te laten gaan. Heldenstatus Bij de supporters van River Plate kan Pratto niet meer stuk. De vijfvoudig international scoorde in 2018 twee keer in de finale van de Copa Libertadores tegen aartsrivaal Boca Juniors. Het leverde hem een tattoo van de beker op en een heldenstatus in het rood-witte deel van Buenos Aires. Toch wil de Argentijnse club hem niet terughalen. Pratto was bij River geen basisspeler meer en verdient een riant salaris. Toekomst in het Estadio El Monumental heeft hij niet meer.

Lucas Pratto juicht na een treffer namens River Plate in 2020 - ANP

Van der Laan: "Ik heb ook beelden gezien uit zijn tijd in Zuid-Amerika. Dat was echt niet slecht. Hij heeft daar schitterende goals gemaakt. Een echte spits. En dan praat ik over 2017. Maar hij doet mij nu een beetje denken aan Jhon van Beukering. Die kon er ook niks van en was ook niet fit. Daar lijkt het verhaal op. Alleen die kostte niks..." Miskoop Van der Laan durft inmiddels dan ook het woord miskoop in de mond te nemen. "Feyenoord heeft zichzelf belachelijk gemaakt. Advocaat heeft maanden lopen zeuren om een spits. Maar een goeie spits is niet zomaar te koop. Zo roepen om een spits en hem zo binnenhalen. Dat kan gewoon niet." "Zo erg hadden ze hem ook niet nodig. Linssen pakt het aardig op nu. Jørgensen is weer fit, al weet je nooit voor hoelang. Bozeník is weer terug. Het rommelt wel door. Maar bij Feyenoord hoort een spits te staan zoals Jørgensen in zijn eerste jaar. Daar kan je mee verder", aldus Van der Laan, die tegenwoordig als tv-analist werkt. Onder Advocaat is Pratto inmiddels gedegradeerd tot vierde spits. Weggedoken op de reservebank. Nog tien wedstrijden. Dan is de lijdensweg voorbij.