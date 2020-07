Heineken fors in het rood door corona

Bierbrouwer Heineken wordt hard getroffen door de coronacrisis. Het bedrijf leed in de eerste zes maanden van het jaar een verlies van 300 miljoen euro. Een jaar geleden was er nog een halfjaarwinst van een miljard.

De omzet daalde met 16 procent. Er werd niet alleen minder bier verkocht, de prijzen waren ook lager.

De lockdowns waren van grote invloed. Vooral in april en mei daalden de verkopen in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Europa.

Vietnam

In juni trok de verkoop aan omdat de coronamaatregelen in diverse landen wat werden versoepeld. Vooral in Azië was dat het geval, met het belangrijke bierland Vietnam voorop.