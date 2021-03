Watertandend uitkijken naar Strade Bianche: 'Ik ben verliefd op deze koers'

Wout van Aert, winnaar van de corona-editie in 2020, geeft precies aan hoe velen de koers van zaterdag, met start en finish in het Italiaanse Siena, aanschouwen.

Vergelijk het met toerisme. De grote massa vliegt naar Rome voor de trekpleisters, maar de natuurliefhebbers zoeken rust in de glooiende heuvels van Toscane. Zo is het ook voor volgers van wielerwedstrijden. De massa schakelt pas in bij Milaan-Sanremo of de Ronde van Vlaanderen, maar de fijnproevers watertanden zaterdag al, bij Strade Bianche. "Eén van de mooiste koersen van het jaar."

Hoe het zaterdag is? Een graadje of elf, met zelfs een zonnetje tegen de tijd dat de mannen finishen, zo rond 16.00 uur.

Door die stroken doet het er eigenlijk weinig toe wat voor weer het is: er is altijd spektakel. Bij warmte ligt er veel grind en waait er veel stof op, bij kou en regen is het glad en vliegen de modderspetters in de rondte.

Zaterdag is het de tweede deelname voor de 34-jarige inwoner van Monaco, die afgelopen week nog een sterkbezette koers in Italië won, de Trofeo Laigueglia. "Twee jaar geleden werd ik verliefd op deze koers. Ik had wat pech bij mijn debuut, maar sindsdien heb ik uitgekeken naar een rentree op de witte wegen van Toscane."

De Nederlander heeft er in elk geval zijn zinnen op gezet. "Deze wedstrijd reed ik in het begin van mijn carrière nooit en daar heb ik nu spijt van."

In 2018 regende het in Toscane. Het leverde onderstaande beelden op:

Of het grootste multitalent van het peloton er ook zo dol op is en er goed uit de voeten kan? Je zou zeggen van wel. Maar Van der Poel laat, na een verkenning van de wegen afgelopen donderdag, weten dat het "een parcours is dat net iets meer op maat is van echte klimmers".

Mollema zal moeten afrekenen met Van Aert en Mathieu van der Poel, maar ook met Tourwinnaars als Tadej Pogacar en Egan Bernal. En wereldkampioen Julian Alaphilippe is ook van de partij. Het is wellicht de sterkst bezette koers van het hele jaar.

Het lag vooral aan de extreme hitte; de koers was verschoven naar augustus en het kwik tikte de veertig graden aan. Maar Van der Poel was vorig jaar tijdens de gedwongen coronapauze ook te lang door blijven trainen en had de benen simpelweg niet.

Het is zwaar en het is steil. Niet iets waar de viervoudig wereldkampioen veldrijden normaal gesproken heel erg van wakker ligt, maar de editie van 2020 spookt allicht nog door zijn hoofd. Hij reed lek, moest passen na de steilste strook en kwam op ruim tien minuten na Van Aert over de streep.

Maar ook Alaphilippe testte zijn benen al een paar keer dit prille voorjaar. Ook hij, de winnaar van Strade Bianche in 2019 kijkt met vertrouwen uit naar de WorldTour-wedstrijd. "Er verschijnen veel grote namen aan de start. Mathieu en Wout zijn de twee grote favorieten, maar er zijn er meer die kunnen winnen. Het is belangrijk om slim te koersen."

Afgaande op recente koersen is het niet vreemd dat Van der Poel wordt getipt als winnaar. Hij imponeerde in de eerste etappe van de UAE Tour, waarin hij een beslissende waaier forceerde. En afgelopen zondag viel hij aan op tachtig kilometer van de finish in Kuurne-Brussel-Kuurne en werd hij pas in de slotfase gegrepen.

Even doken er berichten op dat het zou gaan regenen, maar naar het zich nu laat aanzien, blijft het droog. Dat zou dan weer een klein nadeel kunnen zijn voor Van der Poel. "Er ligt wat minder grind, dus het is iets minder technisch."

Met die laatste opmerking stipt Alaphilippe wellicht onbewust een pijnlijk punt aan, want er werd Van der Poel verweten afgelopen zondag tactisch niet perfect te hebben gereden in Kuurne. Hij had langer moeten wachten met zijn aanval. "Om te winnen was die aanval niet de slimste zet", erkende ook vader Adrie in een column. "Maar zo is Matje. Hij heeft altijd zo gekoerst."

Van Aert, die zich de laatste weken klaarstoomde op een trainingskamp op Tenerife, weet ook genoeg. "Ik denk dat Mathieu er heel goed uitzag in de koersen die hij al gereden heeft. Hij is zeker een van de mannen die vooraan gaan meespelen. Als ik kort bij hem in de buurt zit, neem ik aan dat ik ook in de finale terechtkom."