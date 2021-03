Waar staan ze voor en wat hebben ze al bereikt: de kleine partijen uitgelegd

Een recordaantal partijen doen dit jaar mee aan de verkiezingen. Twee weken geleden legde NOS op 3 je al de dertien grootste partijen uit. Het regende vervolgens verzoeken om dat óók te doen voor de kleinere partijen. Dus dat hebben we gedaan.

We kozen dertien kleinere partijen uit waar je in (bijna) heel Nederland op kan stemmen. Wie is de lijsttrekker, hoe is de partij ontstaan, wat zijn de belangrijkste programmapunten en welke politieke ervaring heeft de partij al?

In de video hieronder legt NOS op 3 je dertien kleine partijen uit, in ongeveer 1 minuut per stuk. De video is opgedeeld in hoofdstukjes, zodat je alle partijen kan zien, of ze per stuk kunt bekijken: