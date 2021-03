Bezetting ziekenhuizen neemt af • StemWijzer-gebruikers zien wel wat in vaccinatiebewijs

In de Ziggo Dome in Amsterdam zijn vandaag zo'n 1300 mensen bij het zogeheten Back To Live Dance Event van concertorganisatoren ID&T en Mojo. Onder anderen dj-duo's Sunnery James & Ryan Marciano en Lucas & Steve treden daar op. Het is een van de proeven van Fieldlab Evenementen, om te bekijken of en hoe een evenement coronaproof kan worden gehouden. De bezoekers worden in 'bubbels' verdeeld van 250 mensen, en 1 groep van 50 mensen. Sommige mensen moeten een mondkapje dragen, anderen niet.

"Ik kan echt niet wachten dat podium weer op te springen", zegt dj Steven Jansen van Lucas & Steve in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is een jaar geleden dat we de laatste echte show hadden voor publiek. Dat was in Israël. Toen kregen we halsoverkop te horen dat we naar Nederland moesten gaan, omdat we het land anders niet meer uit zouden komen. Sindsdien zijn 120 shows gecanceld."

Jansen is gewend op te treden voor duizenden mensen. Nu mogen er maar 1300 mensen bij zijn. "Maar we moeten ergens beginnen", zegt hij. "Ik ben ontzettend blij dat de mogelijkheid er is. Al waren het er 30 geweest, het is voor the greater good. We hopen dat het er langzamerhand steeds meer kunnen worden. Het zou mooi zijn om volgend jaar of eerder die 17.000 mensen die normaal in de Ziggo Dome kunnen, te halen."

Het dancefeest is een van de vier evenementen deze maand in het kader van de Fieldlab-evenementen. Morgen treedt André Hazes in de Ziggo Dome op. Volgend weekend zijn op het evenemententerrein van Walibi Holland twee muziekevenementen, waar per concert 1500 mensen bij kunnen zijn.