Opnieuw aardbeving in Groningen, dit keer in Hellum

In het gaswinningsgebied in Groningen is vannacht opnieuw een aardbeving geweest. Volgens het KNMI lag het epicentrum bij Hellum en had de beving een kracht van 1,8.

De beving was rond 02.45 uur. Tientallen Groningers maakten er melding van. "Het rolgordijn klapte heen en weer, het bureau schudde, een harde knal", zegt Annet Boer-Fokkens tegen RTV Noord.

Een andere inwoner voelde ook een duidelijke trilling. "De houten dakconstructie waar ik onder slaap werd heen en weer geschud", zegt Jeroen Maathuis.

Het KNMI meldde in eerste instantie dat de beving een kracht van 1,9 had. Later werd dat bijgesteld.