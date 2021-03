Complicaties en sterfgevallen na uitstel van zorg door corona

In het ziekenhuis van Tilburg en Waalwijk zijn sinds het begin van de coronapandemie bij zeker 68 patiënten complicaties vastgesteld door uitgestelde zorg. Zeven van hen zijn overleden, schrijft Trouw op basis van een interne registratie van het ziekenhuis.

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis spreekt van het topje van de ijsberg. In ongeveer de helft van de gevallen ging het om kankerpatiënten, maar er zaten ook mensen bij met ernstige oogziekten, nekhernia's en hart- en vaatziekten.

Een 80-jarige vrouw met bloed in de ontlasting kreeg bijvoorbeeld eind februari te horen dat haar onderzoek maanden later zou zijn. Bij dat onderzoek, in juni, bleek dat ze een darmtumor had die was uitgezaaid naar haar blaas. Ze was te zwak om haar nog te behandelen en overleed later.

20 procent werd later doorverwezen

Behandelingen of diagnoses werden niet altijd uitgesteld door het ziekenhuis, zegt Edo Arnoldus, de voorzitter van de medische staf. Dat gebeurde in ongeveer de helft van de gevallen.

20 procent van de betrokken patiënten werd op een later moment door de huisarts doorverwezen en een even groot percentage meldde zich zelf later voor een behandeling of diagnose. "Ik hoor nog steeds dat mensen het ziekenhuis mijden vanwege covid," zegt Arnoldus.

Volgens Trouw is het voor het eerst dat een ziekenhuis bekendmaakt hoeveel patiënten schade opliepen door uitstel. Artsen in het Brabantse ziekenhuis registreerden complicaties door uitgestelde zorg in de patiëntendossiers. De krant schrijft dat andere ziekenhuizen dat niet op deze manier bijhouden.