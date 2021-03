Bij een uitslaande brand in een flat in Hellevoetsluis is iemand om het leven gekomen, meldt de brandweer. Om wie het gaat is nog niet bekend.

De brand aan de Poelmanstraat ontstond aan het eind van de avond en was na zo'n drie kwartier geblust. Vanwege het vuur en de rook moesten bewoners van omliggende woningen hun huis uit. De meeste mensen konden vrij snel terug, een aantal van hen moet de nacht elders doorbrengen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie doet onderzoek.