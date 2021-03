Marsrover Perseverance rijdt eerste meters

Het Amerikaanse Marswagentje Perseverance heeft zijn eerste meters gereden op de rode planeet. NASA publiceerde een foto waarop de bandensporen in de rode ondergrond goed te zien zijn. "Dit is het begin, er zullen nog meer bandensporen volgen!", twitterde het account van Perseverance.

De Marsrover reed in totaal 6,5 meter: eerst 4 meter heen, daarna een draai en toen 2,5 meter terug. Volgens NASA verliep het ritje van een half uur prima. De komende uren staan er nog wat manoeuvres op de planning.

"Ik ben nog nooit zo blij geweest met bandensporen", jubelde een van de wetenschappers achter het project. "Dit is een enorme mijlpaal."

Verder rijden

Dagelijks kan het karretje zo'n 200 meter rijden, maar voordat dat kan gebeuren wil NASA controleren of alles aan boord goed werkt. Perseverance kwam 18 februari aan op Mars.

Het uiteindelijke doel van Perserverance is een mogelijk miljarden jaren geleden opgedroogde delta, waar het apparaat naar sporen van water en primitief leven moet gaan zoeken. Wetenschappers discussiëren nog via welke route ze Perserverance willen laten rijden: eentje die makkelijker is, of een waar mogelijk interessante rotsformaties te vinden zijn.