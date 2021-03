Cillessen blinkt uit bij Valencia, dat in blessuretijd Villarreal verschalkt

Als Frank de Boer vrijdagavond heeft gekeken naar Valencia-Villarreal, dan is de bondscoach van het Nederlands elftal waarschijnlijk met een goed gevoel naar bed gegaan. Bij de thuisploeg was doelman Jasper Cillessen namelijk een van de uitblinkers.

Cillessen stond voor de derde keer op rij in de basis en onderscheidde zich met enkele fraaie reddingen. In de slotfase pakte zijn ploeg bovendien drie punten. Valencia draaide een 1-0 achterstand om in een 2-1 overwinning, door doelpunten van Carlos Soler en Gonçalo Guedes.

Eerste keeper

Na langdurig blessureleed keerde Cillessen bij Valencia twee weken geleden terug onder de lat. Anders dan voor zijn absentie geniet de 31-jarige doelman nu dus het vertrouwen van trainer Javi Gracia.