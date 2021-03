Koploper Cambuur laat geen steek vallen; recordzege NEC bij Helmond Sport

Jarchinio Antonia viert de 3-1 - Pro Shots

SC Cambuur heeft zonder veel moeite thuis van Telstar gewonnen. De koploper van de eerste divisie schoof de middenmoter met 3-1 opzij en verstevigde de leiding. De Graafschap heeft negen punten achterstand en treft zondag FC Eindhoven. Cambuur stond in een mum van tijd met 2-0 voor: Robin Maulun rondde prima af na een voorzet op maat en Robert Mühren verschalkte keeper Jasper Schendelaar met een stiftje, het 26ste doelpunt van het seizoen voor de topscorer. Kort voor rust deed Telstar wat terug via Rashaan Fernandes, die na een prachtige pass van Redouan El Yaakoubi de bal in het doel pegelde. Shayne Pattinama maaide kort na rust over de bal heen en liet zo de kans op de 2-2 liggen.

Stand aan kop eerste divisie - NOS

Jarchinio Antonio bracht met een prachtig schot (met links in de verre hoek) de marge weer op twee. Telstar had daarna het betere van het spel, drong ook flink aan, maar kreeg geen uitgespeelde kans. Voor Cambuur betekende het de zesde overwinning in de laatste zeven duels. Go Ahead Eagles, koploper in de derde periode, is ook bezig aan een goede serie. Trainer Kees van Wonderen zag de Deventenaren bij TOP Oss (0-4) de vijfde zege op rij boeken.

Barreto wijst NEC de weg NEC heeft met een monsterzege op Helmond Sport aansluiting gevonden bij de subtop van de eerste divisie. De club uit Nijmegen won met 7-0 in Helmond en kwam daardoor op vijftig punten. Het was voor NEC de grootste uitzege ooit in eredivisie en eerste divisie.