Hekkensluiter Schalke 04 schiet niets op met gelijkspel tegen concurrent Mainz

Als Schalke 04 nog wat van het seizoen had willen maken, dan had de hekkensluiter vrijdagavond eigenlijk een thuisoverwinning op degradatieconcurrent FSV Mainz moeten boeken. Het werd 0-0 in Gelsenkirchen.

Mainz, met Jeremiah St. Juste de hele wedstrijd binnen de lijnen en Jean-Paul Boëtius na rust als invaller, was grotendeels de betere partij. Zonder de nog geblesseerde Klaas-Jan Huntelaar creëerde Schalke weinig kansen.

De bezoekers hadden meer dan vijftien schoten op het doel van Schalke, dat er daar maar twee tegenover zette. Schalke-doelman Frederik Rønnow bracht kort voor tijd nog redding op een inzet van Robert Glatzel.

Bij Schalke zat trainer Dimitros Grammozis als coach op de bank. De Griek is de vijfde trainer die de 'Königsblauen' dit seizoen leidt.