Oud-minister Curaçao krijgt in hoger beroep 30 jaar cel voor moord op Helmin Wiels

De Curaçaose oud-minister George Jamaloodin is in hoger beroep veroordeeld tot 30 jaar cel, de maximale straf op Curaçao. De straf valt twee jaar hoger uit dan bij de eerste uitspraak.

Het gerechtshof achtte bewezen dat Jamaloodin opdracht heeft gegeven om de populaire politicus Helmin Wiels uit de weg te ruimen. Die werd in 2013 op het strand in Willemstad doodgeschoten.

Anders dan in het eerste proces vonden de drie rechters van het gerechtshof in Willemstad dat de tijd die Jamaloodin in uitleveringsdetentie in Venezuela zat niet in mindering mocht worden gebracht op zijn straf. Het Openbaar Ministerie betoogde met succes dat de oud-minister zijn detentie daar in vrijheid en al feestend had doorgebracht.

Politieke moord

De oud-minister werd bijgestaan door de bekende Nederlandse advocaat Stijn Franken, die eerder Willem Holleeder verdedigde. Franken maakte deel uit van een verdedigingsteam dat ook oud-premier Gerrit Schotte en loterijkoning Robbie dos Santos zonder succes verdedigde in hun strafzaken.

Volgens de rechters weegt zwaar mee dat het om een politieke moord gaat; een moord die de Curaçaose samenleving schokte en waarbij Jamaloodin geen respect toonde voor het leven.