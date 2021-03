Emmen knokt zich via late strafschop thuis naar punt tegen Sparta

Na een late strafschop, die werd benut door Michael de Leeuw, hebben FC Emmen en Sparta vrijdagavond gelijkgespeeld. Het duel tussen beide laagvliegers in de eredivisie eindigde in 1-1. Laros Duarte had de bezoekers vlak voor rust op voorsprong gezet.

Dat betekent dat Sparta nog altijd dertiende staat en Emmen hekkensluiter blijft. De ploeg van trainer Dick Lukkien heeft twee punten minder dan ADO Den Haag en vier punten achterstand op Willem II.

Verrips in de fout

In de eerste helft hielden beide ploegen elkaar grotendeels in evenwicht. De openingstreffer viel vlak voor rust, na een flinke blunder van Michael Verrips. De keeper van Emmen schatte een afstandsschot van Duarte verkeerd in, waarna hij de bal tot zijn afgrijzen in het doel zag verdwijnen.

Verrips' fout was een flinke tegenvaller voor de 24-jarige doelman, die juist veel lof had ontvangen voor zijn eerste wedstrijden in het shirt van Emmen. Sinds de winterstop wordt Verrips gehuurd van Sheffield United.