Nederlanders in Nicaragua onder druk: 'Ze denken dat ik van de oppositie ben'

De Nederlandse ondernemer Dennis* wil niet dat we zijn echte naam gebruiken. Ook hij krijgt regelmatig bezoek van veiligheidstroepen. "Die staan pal voor mijn zaak en zeggen of vragen niets. Ze staan daar alleen maar een beetje te intimideren."

Vrijwel dagelijks stopt er een politiewagen voor de deur van Diana, een Nederlandse die al jaren in Nicaragua woont. Zwaarbewapende agenten blijven uren voor haar huis staan. "Ze zwaaien met grote wapens en filmen alles. Zelfs als ik de plantjes water geef, filmen ze me", verzucht de Nederlandse.

President Ortega vocht in de jaren 80 met de linkse sandinisten tegen een rechtse dictatuur. Maar sinds de voormalige guerrillastrijder zelf aan de macht is, gleed Nicaragua steeds verder af naar een autoritair regime.

Door de volksopstand van 2018, waarbij honderden mensen om het leven kwamen, kwam dat in een stroomversnelling. In november zijn er verkiezingen in Nicaragua, en de president en zijn vrouw lijken niet van plan die te gaan verliezen.

"Ze doen er alles aan om de oppositie uit te schakelen", zegt Louise. Ook Diana en Dennis vermoeden dat de druk op de buitenlanders daarmee te maken heeft.

Diana kiest er bewust voor haar foto's en video's naar buiten brengen, ook al zou dat haar bekend kunnen maken bij de autoriteiten. "Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat dit soort dingen bekend worden. En ik heb dus mijn angst overwonnen en ik ben dus nu actief aan het publiceren, en heb ook aangifte gedaan bij alle mensenrechtenorganisaties."

Waarom ze het op haar gemunt hebben? "Ze denken dat ik betrokken was bij de opstand, en dat ik de oppositie geld heb gegeven", zegt Diana. "Maar ik was destijds helemaal niet in Nicaragua. En ze hebben mijn financiën doorgelicht, zonder iets te vinden. Het is gewoon niet waar", benadrukt ze.

"Officieel ben ik nergens van beschuldigd", vertelt Dennis. "Maar via via hoor ik dat veel mensen die tegen de regering zijn, bij mij in de zaak komen. Daarom denken ze dat ik van de oppositie ben."