Biden draait immigratiebeleid Trump terug: 'Nog wachten of hij zijn woorden waarmaakt'

Toch zijn ook aan de Mexicaanse kant van de grens migranten blij met Biden. Met de hulp van een lokale cameraman sprak Latijns-Amerikacorrespondent Marc Bessems met Margot uit Nicaragua, die hoopt dat ze nu snel de VS in zal mogen:

President Biden draait dit beleid terug, waardoor de immigranten die in Mexico moesten blijven nu de grens over mogen. Immigratie-advocaat Jodi Goodwin is opgelucht dat de regering een nieuwe richting inslaat, maar ze blijft ook sceptisch. "Biden belooft veel. We wachten nog of hij zijn woorden gaat waarmaken met het beleid dat uit het Witte Huis komt. Dit gaat over een beperkt aantal immigranten die vastzaten aan de grens. Voor mensen die nu arriveren en asiel zoeken, blijven de grenzen potdicht. Er is geen enkele manier om binnen te komen."

Monica verbleef een jaar in kamp Matamoros in Mexico, op steenworp afstand van de grens met Amerika. Samen met haar kind zat ze daar vast door de Migrant Protection Protocols (MPP) van Trump, waardoor tienduizenden immigranten bij de Amerikaanse grens werden teruggestuurd naar Mexico in afwachting van hun asielprocedure. Langs de grens ontstonden provisorische kampementen waar criminelen de boel onveilig maakten.

Monica is een van die migranten die merkt dat dat beleid is aangepast. Ze zit met haar vermoeide zoontje te wachten op een van de plastic klapstoeltjes in het busstation van Brownsville, Texas. Om haar heen worden er kommetjes soep en kleren uitgedeeld aan enkele tientallen migranten die net de grens zijn overgekomen. "Na alles wat we hebben doorstaan om hier te komen, zijn we ontzettend blij dat Joe Biden heeft gewonnen. Wij zijn hem dankbaar dat hij onze droom laat uitkomen."

De Amerikaanse president Biden is druk bezig het immigratiebeleid van zijn voorganger terug te draaien. Hij zegt zo de reputatie van de VS te herstellen als een "baken van hoop" voor migranten en vluchtelingen. Mondjesmaat worden asielzoekers toegelaten, die onder Trump in Mexico hun asielaanvraag moesten afwachten.

'De VS is zo dichtbij, maar toch zo ver weg' - NOS

Voor veel vluchtelingenorganisaties gaat Biden juist niet ver genoeg. "We moeten niet alleen terugdraaien wat Trump heeft gedaan, en terug naar 2016, maar het hele immigratiesysteem moet opnieuw worden uitgevonden," zegt Efrén Olivares van het Immigrant Justice Project, die zelf als tiener het land in kwam uit Mexico.

Conservatief Amerika vreest nu dat het nieuwe beleid de deur opent voor grote toename van immigranten. Ook ICE, de nationale immigratiedienst, zet zich schrap. "We moeten ons voorbereiden op een stortvloed mensen bij de grens" schreef ICE-chefstaf Timothy Perry, in een email die in handen kwam van The Washington Post .

In 2018 introduceerde president Trump een zerotolerancebeleid waardoor kinderen van hun ouders werden gescheiden aan de grens. Een paar maanden later werd het beleid alweer teruggedraaid, maar instanties zijn nog steeds bezig met zoeken naar gescheiden familieleden en het bijstaan van herenigde families die sterk zijn getraumatiseerd.

President Biden laat, in tegenstelling tot zijn voorganger, wel kinderen van 13 tot 17 jaar toe die alleen de grens oversteken. In januari zijn twee keer zoveel jonge asielzoekers het land binnengekomen als het jaar ervoor en dit terwijl de opvangcapaciteit is afgenomen vanwege coronamaatregelen. Als noodoplossing heropende Biden onlangs een controversieel opvangcentrum in Carrizo Springs, Texas. Dit kampement werd onder Trump gesloten vanwege ophef over slechte leefomstandigheden. De noodvoorziening zal 700 kinderen opvangen.

'Lange weg'

"Waarom is het nodig dat we ze in dit soort kindergevangenissen stoppen terwijl we vorige week een robot op Mars hebben laten landen?!," zegt Olivares verontwaardigd. "Het is absoluut belachelijk dat er gezegd wordt dat we niet de asielaanvragen van een paar duizend kinderen kunnen verwerken, en we ze daarom opsluiten."

De immigranten in het busstation in het grensstadje Brownsville zijn opgelucht. Maar het blijft de vraag hoeveel anderen de grens kunnen oversteken en hoe ver Biden zal gaan in de reorganisatie van het immigratiesysteem. "Er is nog een lange weg te gaan", verzucht migratie-advocaat Goodwin.