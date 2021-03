Rechter: minister onzorgvuldig bij van de weg halen Stint

Het besluit van minister Van Nieuwenhuizen om de Stint definitief van de weg te halen was onzorgvuldig. Dat heeft de rechtbank bepaald in een zaak die was aangespannen door de fabrikant van de Stint en kinderopvangorganisaties.

De uitspraak vergroot de kans op een schadevergoeding voor bedrijven in de kinderopvang die de elektrische bolderkar gebruikten.

Na het ongeluk met een Stint in Oss in september 2018, waarbij vier kinderen om het leven kwamen, werd het voertuig al tijdelijk verboden. Enkele maanden later besloot Van Nieuwenhuizen na onderzoek van TNO dat twee versies van de Stint definitief niet meer de weg op mochten. Het voertuig voldeed volgens haar niet aan de regels voor bijzondere bromfietsen.

'Innovatie voor veiligheid'

Volgens de rechter had de overheid dat ook al kunnen weten toen het voertuig op de weg werd toegelaten en is er dus sprake van onzorgvuldigheid.

Jurist Werner van Bentem, die twee kinderdagverblijven bijstaat, vindt dat de rechter stevige conclusies trekt. "De rechter zegt dat er aan de toelating gebreken kleefden. De minister wist destijds dat het voertuig niet aan alle eisen voldeed en heeft het desalniettemin toegelaten", zegt hij. "Innovatie ging hier voor veiligheid." Van Bentem vindt dat niet alleen de minister steken heeft laten vallen. "Ook de Tweede Kamer had hier scherper kunnen zijn."

Busjes en bakfietsen

Nadat de Stint van de weg was gehaald, moesten kinderopvangorganisaties halsoverkop oplossingen zoeken om kinderen te vervoeren. Ze vielen terug op grote bakfietsen of huurden busjes. "Je bent van de ene op de andere dag je voertuig kwijt en moet acuut nieuwe spullen regelen", zegt Van Bentem. "Gebruikers hebben recht op een schadevergoeding."

Eenzelfde geluid klinkt in de kinderopvangbranche. "De deur naar compensatie staat open, want de rechter heeft ons voor een groot deel in het gelijk gesteld", zegt directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang Emmeline Bijlsma. "Onze leden hebben veel schade geleden."

Blije fabrikant

Fabrikant Edwin Renzen reageert blij en opgelucht op de uitspraak. Hij vond lange tijd dat hij werd gezien als degene die zijn voertuig illegaal de weg op liet gaan. Renzen ziet in de uitspraak een bevestiging dat hij zich altijd aan de regels heeft gehouden.

Renzen heeft inmiddels een nieuwe versie van zijn voertuig op de markt gebracht: de BSO-bus. Het is een aangepaste versie van de Stint waarvoor de bestuurders een speciaal diploma moeten hebben.