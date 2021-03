Europa en de VS schorten voor miljarden dollars aan importheffingen op

De Europese Unie en de Verenigde Staten schorten de importheffingen op elkaars producten op. Het is een tijdelijke maatregel voor vier maanden en er zijn miljarden dollars mee gemoeid. Dat hebben president Biden en voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen vandaag in een telefonisch onderhoud afgesproken.

"Dit is een belangrijke stap voorwaarts. Het markeert een 'reset' in de relatie met onze grootste en economisch belangrijkste partner", zegt Valdis Dombrovskis, Eurocommissaris voor Handel. Hij noemt een goede handelsrelatie tussen Europa en de Verenigde Staten van groot belang voor de wereldhandel.

De hoop in Brussel was al dat de strafmaatregelen van tafel zouden gaan als Joe Biden aan de macht zou komen.

Illegale staatssteun

De importheffingen volgden op een hoogoplopende ruzie tussen de VS en de EU over steun aan grote vliegtuigbouwers. De VS verleende illegale staatssteun aan vliegtuigmaker Boeing, en de EU aan Airbus, oordeelde de Wereldhandelsorganisatie eerder.

De VS kwam met importheffingen op Europese producten, waaronder kaas, olijven en whisky, ter waarde van 7,5 miljard dollar. De EU reageerde met heffingen op Amerikaanse producten ter waarde van 4 miljard dollar. Deze importheffingen zijn nu dus tijdelijk opgeheven.

De handelsruzie over staatssteun aan vliegtuigbouwers speelt al zo'n 17 jaar. Het begon toen Washington Europese landen beschuldigde van heimelijke steun aan Airbus door het concern gunstige leningen te verstrekken. Europa wees de VS erop dat Boeing tegen de regels in werd ondersteund met voordelige belastingregels.

Von der Leyen noemt de opschorting van de heffingen een goede start voor het nieuwe partnerschap tussen de EU en de VS. Ze zegt dat beide landen de handelsruzie definitief willen oplossen.